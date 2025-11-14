HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag verlustreich

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 81,80 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 81,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 81,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,50 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 203.463 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 30,50 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2025 Kursverluste bis auf 32,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 59,90 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,618 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 96,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,19 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 528,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 592,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. HENSOLDT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je HENSOLDT-Aktie.

