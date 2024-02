HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Mittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 34,50 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 34,50 EUR. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 35,12 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 255.692 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,54 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 8,81 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,34 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 47,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,470 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,300 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,33 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von HENSOLDT.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

