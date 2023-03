HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel HENSOLDT 35,25 EUR

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr bei 35,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 36,05 EUR. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 35,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,00 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.583 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 89,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,47 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte HENSOLDT am 09.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 03.05.2024.

