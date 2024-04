HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 40,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 40,68 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 41,40 EUR. Bei 40,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 229.083 HENSOLDT-Aktien.

Bei 44,58 EUR markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,59 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.12.2023 bei 23,34 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,544 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 39,50 EUR.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,57 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-, RENK-, Lockheed-Aktien & Co. ziehen an: Rally bei Rüstungswerten geht weiter

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich leichter