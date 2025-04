HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag mit Kursplus

So entwickelt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 66,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 66,40 EUR zu. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,80 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,25 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.317 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,28 EUR fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 143,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,658 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,20 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

HENSOLDT ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,33 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 863,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 711,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je HENSOLDT-Aktie.

