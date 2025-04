HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 67,70 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 67,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 67,90 EUR. Bei 66,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 435.513 HENSOLDT-Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 81,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 19,65 Prozent zulegen. Bei 27,28 EUR fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 59,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,658 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 27.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,33 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 863,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.

