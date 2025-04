HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Mittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 67,30 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 67,30 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 67,90 EUR. Bei 66,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 270.151 HENSOLDT-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 59,47 Prozent wieder erreichen.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,658 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,20 EUR.

Am 27.02.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 863,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 711,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

