HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 66,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 66,80 EUR zu. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 67,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,50 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 31.708 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 21,26 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,656 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 63,40 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 329,00 Mio. EUR umgesetzt.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

