HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Mittag deutlich an

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,5 Prozent auf 69,85 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,5 Prozent auf 69,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 71,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 552.398 Stück.

Bei 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 15,96 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 60,94 Prozent wieder erreichen.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,656 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 63,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 329,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,80 EUR je Aktie belaufen.

