HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag im Aufwind

Heute im Fokus

Vor EZB-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen schwach -- Musk schlägt Tesla-Aktien los -- Fed will Zinsen häufiger anheben -- Deutsche Post, Rheinmetall, Munich Re im Fokus

SNB hebt Leitzins an. Siemens Energy-Aktie: Kanada führt Sanktionen gegen Nord Stream 1-Turbinen wieder ein. Ceconomy will Ergebnis verbessern. Continental beruft neuen Vorstand für Integrität und Recht. Chinas Notenbank lässt wichtige Referenzzinsen unverändert. METRO visiert Rückkehr in Gewinnzone für 2023 an. Twitter sperrt Account zur Verfolgung von Elon Musks Privatjet.