HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 34,40 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 34,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 33,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 154.320 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 37,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 07.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,34 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 32,15 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,470 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,33 EUR an.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 23.02.2024 gerechnet. HENSOLDT dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,44 EUR je Aktie.

