HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verbilligt sich am Dienstagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 39,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 39,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 38,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.057 HENSOLDT-Aktien.

Bei 44,58 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 13,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,34 EUR. Dieser Wert wurde am 07.12.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 67,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,549 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,83 EUR an.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,58 EUR je Aktie belaufen.

