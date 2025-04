HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verbilligt sich am Vormittag

So bewegt sich HENSOLDT

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 68,05 EUR nach.

Um 09:06 Uhr ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 68,05 EUR. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 68,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.225 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 81,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 59,91 Prozent wieder erreichen.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,658 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 60,20 EUR.

Am 27.02.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 863,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 711,00 Mio. EUR umgesetzt.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

