HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit stabiler Tendenz

16.09.25 12:06 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Zum Vortag unverändert notierte die HENSOLDT-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 95,80 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 95,80 EUR. Bei 97,50 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 95,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,20 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 150.449 Aktien.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 108,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,626 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,60 EUR.

HENSOLDT gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 549,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HENSOLDT

