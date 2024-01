HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittwochvormittag ins Minus

So bewegt sich HENSOLDT

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 27,54 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 27,54 EUR. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,46 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.134 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 37,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Am 07.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,34 EUR. Abschläge von 15,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,33 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

