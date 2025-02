HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT haussiert am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,4 Prozent auf 43,80 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,4 Prozent auf 43,80 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 45,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153.164 HENSOLDT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,00 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 2,74 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Mit Abgaben von 37,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,538 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,75 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT 0,12 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,78 Prozent auf 528,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 410,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte HENSOLDT am 27.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 25.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

