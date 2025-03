HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag gefragt

So bewegt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 75,70 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 75,70 EUR. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,00 EUR an. Bei 74,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 782.059 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,00 EUR) erklomm das Papier am 17.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,538 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,20 EUR.

Am 06.11.2024 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 528,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 711,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

