HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 66,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 66,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 66,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.004 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 81,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 58,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,658 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,20 EUR.

Am 27.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,33 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 863,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

HENSOLDT-Aktie steigt: HENSOLDT vollendet Refinanzierung und erhöht finanzielle Spielräume

Aktien von Rheinmetall, thyssenkrupp & HENSOLDT gesucht - Bundeswehr-Budget gesichert