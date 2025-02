HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag stärker

HENSOLDT im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 47,08 EUR zu.

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 47,08 EUR. Bei 49,70 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.348.531 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,70 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 5,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 42,06 Prozent sinken.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,538 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 42,75 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 528,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 410,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 28,78 Prozent gesteigert.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.02.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je HENSOLDT-Aktie.

