HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Dienstagvormittag positiv

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 37,38 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 37,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,18 EUR. Bisher wurden heute 20.495 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 37,54 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 0,43 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,98 EUR. Dieser Wert wurde am 20.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 96,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,22 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte HENSOLDT am 09.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 03.05.2024.

