HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 102,70 EUR nach.

Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 102,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 102,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,40 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 17.682 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 6,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 73,44 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,626 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,60 EUR an.

Am 07.05.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 395,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,78 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

