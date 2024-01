HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Freitagvormittag nordwärts

HENSOLDT im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 28,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 28,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 28,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.189 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 31,53 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2023 (23,34 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 18,22 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,33 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels stärker