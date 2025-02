HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 48,02 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 48,02 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 48,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 45.013 Stück.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 3,38 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 43,19 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,538 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,75 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 06.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 528,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 410,00 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 25.02.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Aktie und HENSOLDT-Aktie auf Rekordjagd

Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt mittags zurück