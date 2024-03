HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag nahe Vortagesniveau

HENSOLDT im Blick

Die Aktie von HENSOLDT zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 35,14 EUR.

Mit einem Kurs von 35,14 EUR zeigte sich die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 35,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 35,00 EUR. Bei 35,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 259.969 HENSOLDT-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,54 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 33,58 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,470 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,300 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,17 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 02.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

