HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 79,55 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 79,55 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 171.732 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 65,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,20 EUR.

Am 06.11.2024 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 528,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

