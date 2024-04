HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 37,54 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 37,54 EUR zu. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 37,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,56 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.029 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,58 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. 18,75 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.12.2023 auf bis zu 23,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 60,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,549 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 38,83 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte HENSOLDT die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich stärker

Schwacher Handel: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge

Rheinmetall-, HENSOLDT- und RENK-Aktien weiter im Korrekturmodus