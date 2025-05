HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Montagvormittag ins Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 72,75 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 72,75 EUR. In der Spitze büßte die HENSOLDT-Aktie bis auf 72,65 EUR ein. Bei 72,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.092 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (81,00 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 11,34 Prozent Luft nach oben. Am 12.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 166,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,656 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 63,40 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

