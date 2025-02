HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 46,82 EUR abwärts.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 46,82 EUR. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 46,50 EUR. Bei 47,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.006 HENSOLDT-Aktien.

Bei einem Wert von 49,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,15 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,28 EUR fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,73 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,538 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,75 EUR an.

Am 06.11.2024 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. HENSOLDT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 528,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 410,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 27.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

MDAX aktuell: Das macht der MDAX aktuell

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter