HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 46,00 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 46,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,54 EUR aus. Bei 47,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 452.699 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 49,70 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 40,70 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 42,75 EUR.

Am 06.11.2024 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT 0,12 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 528,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 410,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2025 terminiert. Am 25.02.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,49 EUR im Jahr 2024 aus.

