HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 35,44 EUR.

Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 35,44 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 35,26 EUR. Bei 35,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 14.814 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 37,54 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 5,93 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,34 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 34,14 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,470 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,17 EUR.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,44 EUR je HENSOLDT-Aktie.

