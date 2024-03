HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Nachmittag auf rotes Terrain

Kurs der HENSOLDT

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 34,78 EUR nach.

Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,0 Prozent auf 34,78 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 34,06 EUR. Mit einem Wert von 35,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 284.746 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 37,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 7,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,34 EUR ab. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 49,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2022 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,470 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,17 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte HENSOLDT am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2023 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

