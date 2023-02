HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Dienstagmittag positiv

Aktien in diesem Artikel HENSOLDT 29,10 EUR

Um 12:03 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 29,00 EUR. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 29,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 108.902 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,25 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 4,13 Prozent zulegen. Am 22.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 150,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,47 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von HENSOLDT.

