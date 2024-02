HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verteuert sich am Mittwochvormittag

HENSOLDT im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 34,16 EUR nach oben.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 34,16 EUR. Bei 34,28 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 34,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 29.132 Stück.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 37,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 9,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,34 EUR am 07.12.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,470 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,33 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. HENSOLDT dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je HENSOLDT-Aktie.

