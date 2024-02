HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittag südwärts

So bewegt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 33,52 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 33,52 EUR. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 33,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114.361 HENSOLDT-Aktien.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 11,99 Prozent zulegen. Am 07.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,34 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,470 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,33 EUR an.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte HENSOLDT am 23.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,44 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX liegt schlussendlich im Minus

Börse Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus

Schwacher Handel: TecDAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus