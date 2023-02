HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel HENSOLDT 28,55 EUR

-2,23% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 12:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 28,70 EUR. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 28,70 EUR. Bei 29,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 112.633 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 5,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.02.2022 bei 11,56 EUR. Mit Abgaben von 148,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,47 EUR an.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 03.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien legen zu: Branche macht Druck auf Regierung

HENSOLDT-Aktie springt an: HENSOLDT will Ausbau der Bundeswehr unterstützen

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

Bildquellen: HENSOLDT