HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 37,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,14 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,92 EUR. Zuletzt wechselten 38.936 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 44,58 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,94 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.12.2023 bei 23,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,25 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,549 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,83 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,58 EUR je HENSOLDT-Aktie.

