HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Donnerstagmittag

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 12:04 Uhr 1,2 Prozent. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,20 EUR. Mit einem Wert von 28,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 139.151 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 4,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.02.2022 Kursverluste bis auf 12,34 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 135,01 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,47 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte HENSOLDT am 23.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 03.05.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

