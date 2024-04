HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Dienstagmittag an

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 38,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 38,44 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 38,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.755 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,58 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 15,97 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,34 EUR. Dieser Wert wurde am 07.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,549 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,83 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte HENSOLDT am 07.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,58 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Die Geschichte des deutschen Traditionsunternehmens HENSOLDT

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich