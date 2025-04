HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von HENSOLDT

HENSOLDT im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 62,80 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 62,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,75 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 337.022 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 28,98 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 56,56 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,658 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,00 EUR an.

HENSOLDT gewährte am 27.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,33 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 863,00 Mio. EUR – ein Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

