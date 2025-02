HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagnachmittag stark gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 47,84 EUR zu.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 47,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 48,50 EUR. Mit einem Wert von 47,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 667.847 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 3,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 75,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 06.11.2024 vor. HENSOLDT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,74 Prozent auf 528,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 25.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,49 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

