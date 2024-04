HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT legt am Mittwochmittag zu

So bewegt sich HENSOLDT

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 38,86 EUR.

Die Aktie legte um 11:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 38,86 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 38,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.430 HENSOLDT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 12,83 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2023 (23,34 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 39,94 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,549 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 38,83 EUR angegeben.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

