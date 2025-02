HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Kurs der HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 49,00 EUR zu.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 49,00 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 49,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 81.240 HENSOLDT-Aktien.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 1,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 44,33 Prozent wieder erreichen.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,538 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,75 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 528,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,74 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte HENSOLDT am 27.02.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

