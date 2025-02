HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf HENSOLDT-Kurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 49,74 EUR nach oben.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 49,74 EUR. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 50,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 49,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 732.872 HENSOLDT-Aktien.

Bei einem Wert von 50,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 0,72 Prozent niedriger. Am 12.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 45,15 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,538 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,75 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 528,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,74 Prozent verringert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 27.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,49 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

