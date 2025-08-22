DAX24.321 -0,2%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.405 -0,5%Nas21.510 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,60 +1,2%Gold3.374 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 PUMA 696960 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein
HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Kursentwicklung

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT legt am Montagnachmittag zu

25.08.25 16:10 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT legt am Montagnachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
87,75 EUR 1,35 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 87,45 EUR. Bei 88,80 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 86,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 422.311 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 108,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 19,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 68,81 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,625 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,40 EUR.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 549,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 07.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT steigen: Citi mit positiver Bewertung

Friedensbemühungen rücken in den Hintergrund: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gegenbewegung

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
08.05.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
03.03.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.03.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen