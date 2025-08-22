HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT legt am Montagnachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 87,45 EUR. Bei 88,80 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 86,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 422.311 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 108,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 19,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 68,81 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,625 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,40 EUR.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 549,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 07.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

