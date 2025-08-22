HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 87,70 EUR.

Das Papier von HENSOLDT legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 87,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 88,80 EUR. Bei 86,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 316.984 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 19,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,625 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 103,40 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 549,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 520,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,73 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

