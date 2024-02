Aktie im Fokus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag stark gefragt

26.02.24 12:04 Uhr

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 7,3 Prozent im Plus bei 33,64 EUR.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,3 Prozent auf 33,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 33,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 356.569 HENSOLDT-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 37,54 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 10,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.12.2023 bei 23,34 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,470 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,17 EUR für die HENSOLDT-Aktie. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025. Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,44 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie HENSOLDT-Aktie dennoch im Tiefflug: HENSOLDT mit deutlichem Plus bei Umsatz und Gewinn - Prognose enttäuscht TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone

