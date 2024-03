HENSOLDT im Fokus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag in Grün

26.03.24 09:24 Uhr

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Plus bei 42,70 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 42,70 EUR zu. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,62 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 43,44 EUR. Zuletzt wechselten 254.171 HENSOLDT-Aktien den Besitzer. Bei 43,62 EUR erreichte der Titel am 26.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.12.2023 bei 23,34 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 45,34 Prozent wieder erreichen. Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,470 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 37,50 EUR. HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von HENSOLDT. Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,58 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie XETRA-Handel: MDAX letztendlich in Grün TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge Rasante Rüstungsrally: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit neuen Rekorden

