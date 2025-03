HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Mittwochvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 68,60 EUR zu.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 68,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 69,05 EUR. Bei 68,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.721 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 15,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 60,23 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,538 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 60,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 06.11.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 528,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,74 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von HENSOLDT.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,49 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

