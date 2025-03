Aktienkurs aktuell

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verteuert sich am Mittwochmittag

26.03.25 12:06 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 68,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 68,30 EUR. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,40 EUR. Bisher wurden heute 206.723 HENSOLDT-Aktien gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 15,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 60,06 Prozent sinken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,20 EUR. Am 06.11.2024 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. HENSOLDT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 528,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 711,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026. Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie Kurszielrally bei Rüstungswerten: Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und Thales im Analystenfokus Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen

