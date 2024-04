Kursentwicklung

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT schiebt sich am Vormittag vor

26.04.24 09:24 Uhr

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 38,02 EUR.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,02 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 38,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,98 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.055 Stück gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 44,58 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,25 Prozent. Bei 23,34 EUR fiel das Papier am 07.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,61 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,814 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,83 EUR für die HENSOLDT-Aktie. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Am 02.05.2025 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren. Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,58 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX in Rot MDAX aktuell: MDAX notiert im Minus

